مصر | محافظ السويس يرسل خطاب شكر لرئيس هيئة قضايا الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ السويس يرسل خطاب شكر لرئيس هيئة قضايا الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأشاد بالجهد الذي تبذله الهيئة بالمحافظة متمثلة في المستشار عبد الحميد عبد الجليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمحافظة السويس وعضو المجلس الأعلى والمستشار أحمد إسماعيل عزب نائب رئيس الهيئة في تسوية المنازعات المعروضة وديا، مشيرا لما تم تسويته في المنازعة الصادر بشأنها حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الطعن رقم ٢٢٩٨٥ لسنة ١٥ ق التي ترتب عليها حصول المحافظة على مبلغ ٢٨ مليون جنيه كانت معرضة للضياع وكذلك تسوية منازعة بين المحافظة والغرفة التجارية التي ترتب على تسويتها حصول المحافظة على مبلغ ١٣ مليونا و٩٣٢ ألف جنيه وانتهى سيادته إلى تقديره لما تقوم به الهيئة من جهد مشكور في ممارستها الاختصاص الدستوري الخاص بالتسوية الودية للمنازعات.

أرسل اللواء أركان حرب عبد المجيد أحمد صقر محافظ السويس، خطاب شكر وامتنان للمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، لشكره على الدور العظيم الذي تضطلع به الهيئة في الذود والدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.

صرح بذلك المستشار حاتم عبد العال نائب رئيس الهيئة الأمين العام.

