مصر | ضبط عاطلين تخصصا في سرقة المساكن بالغربية

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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية، بالإشتراك والتنسيق وإدارة البحث الجنائى بالمديرية وفرع الأمن العام، قيام عاطلان، "لهما معلومات جنائية مسجلة" - مقيمان بدائرة المركز بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب التسلق.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (2 فرد خرطوش، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (15) واقعة بدائرة المركز، وأضافا بحيازتهما للسلاحين بقصد إستخدامهما فى نشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات (21 هاتف محمول - 4 شاشات تليفزيون - 2 جهاز "لاب توب" - 3 بطانية - مكواة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط التشكيلات والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.