مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 209 قطع أسلحة نارية بحوزة 190 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 209 قطع أسلحة نارية بحوزة 190 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 209 قطعة سلاح ناري بحوزة 190 متهما).. وذلك على النحو التالي:-
(2) رشاش.
(16) بندقية آلية.
(1) بندقية رصاص.
(39) بندقية خرطوش.
(21) طبنجة.
(130) فرد محلي.
(20) خزينة متنوعة.
(197) طلقة مختلفة الأعيرة.
(250) قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (73588) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(354) حكم جناية.
(21874) حكم حبس جزئي.
(4700) حكم حبس مستأنف.
(36037) حكم غرامة.
(10623) حكم مخالفة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (238) قضية مخدرات بحوزة (259) متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 28،500 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12،625 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،852 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 13 جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 75 جرام).
كمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت ( 250 جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،904 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 30 جرام).
عدد (18805) قرص مخدر.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (13) متهما، ارتكبوا (26) حادث متنوعة.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (50) متهم.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (39) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (293) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 1 سيارة - 11 دراجة نارية ).
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (28042) مخالفة مرورية، (81) قضية بيئة.
في مجال فحص السائقين: فحص (107) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم.
في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (38) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.