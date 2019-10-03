مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 209 قطع أسلحة نارية بحوزة 190 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 209 قطع أسلحة نارية بحوزة 190 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 209 قطعة سلاح ناري بحوزة 190 متهما).. وذلك على النحو التالي:-

(2) رشاش.

(16) بندقية آلية.

(1) بندقية رصاص.

(39) بندقية خرطوش.

(21) طبنجة.

(130) فرد محلي.

(20) خزينة متنوعة.

(197) طلقة مختلفة الأعيرة.

(250) قطعة سلاح أبيض.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (73588) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(354) حكم جناية.

(21874) حكم حبس جزئي.

(4700) حكم حبس مستأنف.

(36037) حكم غرامة.

(10623) حكم مخالفة. في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (73588) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:(354) حكم جناية.(21874) حكم حبس جزئي.(4700) حكم حبس مستأنف.(36037) حكم غرامة.(10623) حكم مخالفة. في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (238) قضية مخدرات بحوزة (259) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 28،500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12،625 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،852 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 13 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 75 جرام).

كمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت ( 250 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،904 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 30 جرام).

عدد (18805) قرص مخدر.