مصر | تعرف على جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت وزارة الداخلية، الإجراءات الأمنية الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" والقوات المسلحة في نطاق الاختصاص، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والإستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر سبتمبر 2019، عن تحقيق العديد من النتائج من بينها:



ضبط (88) قضية تهريب بضائع.

ضبط ( 3 ) قضايا مخدرات.

ضبط قضية ألعاب نارية ضُبط خلالها عدد 3500 قطعة ألعاب نارية.

ضبط قضية تهريب آثار ضُبط خلالها عدد (2) تمثال صغير الحجم منقوش عليهما بالكتابة الفرعونية.

ضبط ( 1 ) قضية سرقة.

ضبط ( 4 ) قضايا تزوير.

ضبط ( 92 ) مخالفة إجراءات جمركية.

ضبط ( 4 ) قضايا مخالفة مسطح مائى.

ضبط ( 6 ) قضايا إحراز سلاح أبيض.

ضبط ( 5 ) قضايا تسول.

ضبط ( 93 ) قضية دخول دائرة بدون تصريح.

ضبط ( 12 ) قضية صيد بدون تصريح.

ضبط ( 59 ) قضية عدم حمل تحقيق شخصية.

ضبط ( 8 ) قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص.

ضبط ( 45 ) قضية إنتهاء مدة التصريح.

ضبط ( 6 ) مخالفات صعود باخرة بدون تصريح.

فحص (43649) سيارة.

ضبط (33) مخالفة مرورية.

تنفيذ (1707) حكم قضائى "متنوع".

تنفيذ (13) حكم جناية.

تنفيذ (2102) حكم حبس.

تنفيذ (111) حكم غرامة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

