مصر | "عدة طعنات وملابس كاملة".. تشريح جثة طفلة عثر عليها ملقاة داخل حفرة بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عدة طعنات وملابس كاملة".. تشريح جثة طفلة عثر عليها ملقاة داخل حفرة بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة المقطم والخليفة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة طفلة عثر عليها عليها مقتولة وملقاة داخل حفرة بمنطقة الخليفة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب إرسال بيان الصفة التشريحية، وطالبت النيابة بسرعة الأجهزة الامنية حول الواقعة.

وكما استدعت النيابة شهود العيان تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة بالسيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة عمرها نحو ٤ سنوات وبها عدة إصابات وترتدي ملابسها.



ودلت تحريات رجال الأمن أنه أثناء قيام عمال بتوصيل كابلات عثروا على جثة الطفلة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

