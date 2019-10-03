مصر | ضبط 218 ألف جنيه.. أبرز مجهودات قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 218 ألف جنيه.. أبرز مجهودات قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (10) قضايا تهريب.. ضبط خلالها (مكملات غذائية – مجروش بلاستيك – قطع غيار ماكينات نسيج جديدة- ملابس أجنبية الصنع – مستلزمات مفاتيح وكوالين سيارات – عقاقير طبية – هواتف محمولة – قطع عيار سيارات – زيت شيشة إلكترونية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (17،162،126 – سبعة عشر مليونًا ومائة وإثنان وستون ألفًا ومائة وست وعشرون جنيهًا).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط ( قضية واحدة بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 218،400 مائتان وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة جنيهًا).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية.



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (58) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، نصب).

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فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (955) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (205) حكم قضائى متنوع.



فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (7) قضايا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

