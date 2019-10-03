مصر | ضبط مدير شركة يروج لـ"أدوية مجهولة" وطالبين لتزويرهما "أوراق رسمية"

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عقب الفحص الفني وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الجيزة - الإسكندرية – المنوفية) من تحقيق النتائج التالية:

- ضبط أحد الأشخاص (مدير وشريك شركة للتوريدات الطبية – مقيم بالجيزة) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات عبر شبكة الإنترنت، ونشر مشاركات للترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته (الحاسب الآلى المستخدم في ارتكاب الواقعة) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها، كما تم ضبط عدد (354) عبوة منشطات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع أدوية مهربة بغرض الإستفادة منهم ماديًا.

- ضبط شخصين (طالبان، مقيمان بالمنوفية) لقيامهما بإدارة إحدى الصفحات عبر شبكة الإنترنت ونشر مشاركات تتضمن قدرتهما على تزوير وتقليد الأوراق الرسمية والمستندات وشهادات جامعية لكليات مختلفة والاتفاق مع الغير على إنهائها واستخراجها نظير مقابل مادي، حال تواجدهما بمحل إقامتهما، وضبط (الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها.. بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وفي ضوء ما تبلغ للإدارة من (أحد المواطنين، مقيم الجيزة) بتضرره من مجهول لقيامه بسرقة حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" والتحصل منه على صور شخصيه له وتهديده وابتزازه بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.. فقد أمكن عقب تقنين الإجراءات تحديد مرتكبي الواقعة وهما (شقيقان، مقيمان بالإسكندرية).. وتم تحديد أماكن الأجهزة التي استخدماها بمحل (إنترنت كافيه) بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان، حيث تبين قيام صاحب المحل المذكور بإنشاء شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت على عدد من الأشخاص من بينهم المتهمين المُشار إليهما وذلك نظير مقابل مادي بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات (تم ضبطه) وضبط ( عدد 2 جهاز حاسب آلى "سيرفر" – عدد 4 جهاز راوتر - عدد 2 موزع وصلات "سويتش").. كما تم ضبط المتهمين المذكورين حال تواجدهما بمحل إقامتهما وبحوزتهما (جهازى هاتف محمول، ومبلغ مالى وقدره ألف وتسعمائة وخمسون جنيه مصري) وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب الخاص بالشاكى تتضمن عبارات تهديد وابتزاز بطلب مبالغ مالية.

وكما تبين قيامهما بإنشاء وإدارة صفحات أخرى بموقع "فيس بوك" يقوما من خلالهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال نشر مشاركات تتضمن إعلانات عن عروض وهمية بأسعار مخفضة حيث يقوم الراغبين منهم بتحويل مبالغ مالية لهما، كما اعترفا المتهمان بتكوين تشكيلًا عصابيًا بغرض اختراق الحسابات الخاصة بالمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على صورهم الخاصة وتهديدهم وابتزازهم وقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

