مصر | وزير الداخلية يكافئ 694 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يكافئ 694 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافأة 694 من رجال الشرطة بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الإسماعيلية، بورسعيد، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، بني سويف، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزي، قطاع السجون، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإدارة العامة للمساعدات الفنية نظرًا لجهودهم وتميزهم في آداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الآداء وذلك خلال شهر سبتمبر 2019.

جاء التكريم في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.