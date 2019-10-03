مصر | تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لـ23 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لـ23 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، وذلك لجلسة 23 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

وفي بداية الجلسة صرح المستشار أسامة الرشيدي رئيس المحكمة بأنه تلقى خطابا من مصلحة إدارة السجون بتعذر حضور المتهمينمن محبسهم لدواع أمنية.

وكانت هيئة المحكمة بالجلسة السابقة قد أخطرت نقابة المحامين بندب المحامي صاحب الدور لحضوره مع أي متهم ليس لديه محاميا للدفاع عنه.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متوي.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

