مصر | استعجال التحريات في ضبط متهم ببيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال التحريات في ضبط متهم ببيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف محامي عام شمال القاهرة تحريات المباحث الجنائية في اتهام عاطل ببيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع مباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمحطة سكك حديد مصر برمسيس بالقاهرة، وبحوزته 45 تذكرة لقطارات الوجه القبلي "درجة ثانية" تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح.

وبمواجهته أقر بحصوله على التذاكر المُشار إليها، من صرافين "محددين" بذات المحطة، لبيعها بالسوق السوداء مقابل منح كل منهما مبلغ 10 جنيهات عن كل تذكرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الصرافين، وبمناقشتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التربح ماديا جراء عملية البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.