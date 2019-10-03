مصر | حبس طالب جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس طالب جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تجميع صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير، وشخص آخر عربي الجنسية ونجله طالب، مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثاني اللذان يسلمان تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، مقابل حصوله على راتب شهري، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريبًا تجاوز مليون ونصف المليون جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، وجارِ تكثيف الجهود لضبط الهاربين.