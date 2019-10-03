أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: مؤتمر عن مستقبل الصحافة الورقية نوفمبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: مؤتمر عن مستقبل الصحافة الورقية نوفمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، تشكيل لجنة من 3 أعضاء بمجلس النقابة؛ للإعداد لعقد مؤتمر "مستقبل الصحافة الورقية.. التحديات والحلول"، والذي يُعقد بمقر النقابة في نوفمبر القادم.

وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، إن المؤتمر يناقش التحديات التي أدت إلى تراجع الصحافة الورقية في مصر، في ظل المنافسة الشرسة مع التكنولوجيا الحديثة، والتراجع المستمر للاستثمار في صناعة الصحافة، وهو ما ترتب عليه إغلاق عشرات الصحف، وتسريح المئات من الصحفيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، إنه ينتظر أن يشارك في المؤتمر نخبة من كبار الكُتاب وشيوخ المهنة، وقدامى النقابيين، ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، و أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية، علاوة على شباب الصحفيين.

وأكد "عبدالرحيم"، أن المؤتمر يهدف إلى وضع خطط وآليات جديدة، من شأنها إنقاذ الصحافةالورقية وتطوير مضمونها، بما يتناسب مع احتياجات ورغبات واهتمامات القراء.

وتابع: "يمكن القول أن مستقبل الصحافة الورقية مرتبط بقدرتها على التطور ومجاراة الصحافة الإلكترونية، وذلك عن طريق الاهتمام بما وراء الخبر، من خلال التحليل والمتابعة، وعقد دورات تدريبية لتطوير الأداء المهني، لا شك أن التحديات التي واجهت الصحافة الورقية، أفقدتها ثقة قرائها، وحصرتها في دائرة ضيقة من الانتشار والتأثير، ورغم ذلك، ورغم التحديات الجسام، إلا أن الصحافة الورقية لن تمت ولن تندثر".