أخبار مصر | مستشفى مصر للطيران يحتفل بنجاح 55 عملية زراع كلي في عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى مصر للطيران يحتفل بنجاح 55 عملية زراع كلي في عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل مستشفى مصر للطيران، بنجاح إجراء ٥٥ حالة زراعة كلى خلال عام ٢٠١٨-٢٠١٩ لعملاء من داخل وخارج قطاع الطيران المدني بعدما توقف فترة كبيرة، وذلك في إطار الدور الريادي الذي بقوم به المستشفىبرئاسة دكتور أشرف القاضي، ودكتور محمود صلاح، رئيس قسم الكلى، ومدير برنامج زراعة الكلى.



وبهذه المناسبة قام الدكتور أشرف القاضي، بتكريم جميع الأطباء وقسم التمريض والإداريين المشاركين في برنامج زراعة الكلى وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أنور حلمي، استشاري المسالك البولية والأستاذ الدكتور تامر زكريا، استشاري المسالك، والدكتور محمود صلاح، رئيس قسم الكلى وبرنامج زراعة الكلى، والدكتورة مرفت محمد، أخصائي الكلى، والدكتور محمد بركات، استشاري المسالك، والدكتور محمد محيي، استشاري المسالك

وأطباء التخدير ا.د وحيد محمد، استشاري التخدير، وا.د. محمود فتحي مدين، أستاذ التخدير وتمريض العمليات والرعاية.