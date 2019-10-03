أخبار مصر | الإثنين.. "نسور أكتوبر" ندوة في متحف النسيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. "نسور أكتوبر" ندوة في متحف النسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقيم متحف النسيج المصرى بشارع المعز لدين الله الفاطمي، ندوه تحت عنوان "نسور أكتوبر" يلقيها اللواء طيار عبد المنعم همام زميل أكاديمية الحرب العليا، وأحد نسور القوات الجوية المصرية فى حرب أكتوبر.

وتدور الندوه حول إبراز بطولات وإنجازات القوات الجوية فى حسم أعظم الحروب المصرية فى العصر الحديث.



ومن ناحيته قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج، إن المتحف سيقوم بتنظيم ورش فنية وتعليمية للأطفال على هامش إحتفالات أكتوبر تتضمن التعبير عن نصر أكتوبر بالرسم على النسيج مع تخصيص جولات خاصة بالمتحف لشرح تاريخ العسكرية المصرية من خلال قطع المنسوجات المعروضة، حيث يضم المتحف بين قاعاته ٢٥٠ قطعة نسيج أثريه إبتداءا من العصر الفرعونى وحتى عصر الدولة الحديثة.

وتأتي هذه الورش في إطار حرص وأهمية إعداد وإقامة ورش تعليمية وفنيه للأطفال لتنمية المهارات وإكتساب الخبرة والمعرفة لدى الأجيال القادمة وترسيخ الهوية المصرية فى نفوسهم وحب الوطن بتعريفهم على تاريخ وحضارة بلادهم وقصص وبطولات حرب أكتوبر العظيمة.



يذكر أن متحف النسيج المصرى هو المتحف الأول من نوعه فى الشرق الأوسط فى قلب شارع المعز بالقاهرة التاريخية. وقد كان المتحف في الأصل سبيل بناه محمد علي باشا كوقف خيري على روح ابنه إسماعيل باشا الذي توفي في السودان 1822م، وعقب ترميمه في إطار مشروع تطوير شارع المعز تم تحويل السبيل إلى متحف للنسيج المصرى.

يضم المتحف مجموعة من المقتنيات المتعلقة بصناعة النسيج ابتداء من العصر الفرعوني مرورا بالعصور الرومانية اليونانية و القبطية، والإسلامية وحتي العصر الحديث وأسرة محمد علي باشا.



وشارع المعز لدين الله الفاطمي هو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، والتي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر، وجاء تصميمها على شكل حصن، بأسوار منيعة، وبوابات ذات طابع حربي، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

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يزخر شارع المعز لدين الله الفاطمي بعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.

ومن أبرز معالم الشارع جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.

وعن أقدم عمارة حجرية باقية في القاهرة الفاطمية، تأتي واجهة الجامع الأقمر، والذي يرجع بناؤه إلى بدايات العصر الفاطمي، وواجهته من أجمل واجهات العمارة الإسلامية، وقد تم استنساخ واجهة الأقمر في واجهة المتحف القبطي بمجمع الأديان.