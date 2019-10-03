أخبار مصر | "الأطباء" تخاطب الفرعيات للتأكيد على شروط التصويت في انتخابات التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تخاطب الفرعيات للتأكيد على شروط التصويت في انتخابات التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت النقابة العامة للأطباء، النقابات الفرعية لتأكيد وتوضيح شروط التصويت خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة الاطباء 2019، حيث أنه ترددت شائعات بأن التصويت في الانتخابات يستوجب تجديد بطاقة عضويه الناخب (كارنيه النقابة).

وأوضحت النقابة أن شروط التصويت في الانتخابات كالتالي:

1- أن يكون الطبيب مقيد بالجدول العام.

2- أن يكون مسددا لاشتراكات النقابة عن السنة المنتهية.

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وكانت أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة في الجمعة 11 أكتوبر 2019.

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وتدعو النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أوالنقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد إشتراك النقابة حتى نهاية عام 2018، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

