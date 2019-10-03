أخبار مصر | عاجل.. وزير الآثار يكلف "عثمان" رئيسًا لقطاع المتاحف خلفًا لإلهام صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الآثار يكلف "عثمان" رئيسًا لقطاع المتاحف خلفًا لإلهام صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرارًا بتعيين الأستاذ مؤمن عثمان رئيسا لقطاع المتاحف خلفاً للأستاذة إلهام صلاح التي تم تعيينها مؤخراً مستشارا لوزير الآثار للمتاحف الجديدة، وذلك في إطار سعي وزارة الآثار في الاعتماد على الكوادر المتميزة من أبنائها، وتمكينهم من اعتلاء مختلف المناصب القيادية.

تدرجه الوظيفي

وآخر منصب شغله عثمان هو مدير عام الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وكان قد تدرج في العديد من المناصب داخل الهيكل الوظيفي للوزارة بداية من أخصائي ترميم بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ثم متحف رشيد القومي، ثم رئيس معمل البردي بالمتحف المصري بالتحرير، ومنذ عام 2012 شغل منصب رئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير حتي عام 2015.

مؤهلاته العلمية

وحصل عثمان على دبلوم الفن من أكاديمية الفنون بفلورنسا عام 2005، ودبلوم الإرشاد السياحي من جامعة حلون عام ٢٠٠٧، وحاصل على دراسات في علوم المتاحف في إيطاليا واليابان، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية في مجال حفظ وعرض القطع المتحفية، وترميم وتخزين وعرض البردي، واللوحات الجدارية، وعرض المخطوطات والوثائق داخل مصر وخارجها.

وقام عثمان بترجمة بعض الكتب العلمية من الايطالية إلى العربية بالإضافة إلى مراجعة وإعداد المادة العلمية لبعض الكتب الخاصة بنظريات الترميم والمجلات العلمية الخاصة بالآثار والتراث العالمي، كما نشر العديد من الابحاث العلمية باللغتين الانجليزية والايطالية.



شارك أيضا في عدة مؤتمرات منها مؤتمر داكار بالسنغال عام 2008، ومؤتمر أديس أبابا بإثيوبيا عام 2010، والمؤتمر الدولي في علم البرديات عامي 2016، 2017، والمؤتمر الدولي للتوابيت الفرعونية بالفاتيكان عام 2017، والمؤتمر الدولي للايكروم بايطاليا عام 2017 ممثلا عن جمهورية مصر العربية.