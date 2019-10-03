أخبار مصر | فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع علاج الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع علاج الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مشروع علاج الأطباء باتحاد المهن الطبية عن فتح باب الاشتراك أول مرة والتجديد والإضافة بداية من ١ أكتوبر الحالي ٢٠١٩ وحتى ٣٠ ديسمبر القادم، على أن تبدأ الاستفادة من ١ يناير ٢٠٢٠م.

يذكر أن مجلس إدارة المشروع قد قرر رفع قيمة مساهمة المشروع من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه سنويا للأطباء وجميع أعضاء المهن الطبية ( الأسنان، الصيادلة، البيطري).

وكانت أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة في الجمعة 11 أكتوبر 2019.

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وتدعو النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2018، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.