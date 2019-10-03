أخبار مصر | خبيران في جراحة العظام وأمراض الكلى بالمستشفى البحري العام والحلمية العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبيران في جراحة العظام وأمراض الكلى بالمستشفى البحري العام والحلمية العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية، الأستاذ الدكتور أناند ساداشيف كافي، استشاري جراحات العظام والعمود الفقري بالمنظار بمستشفيات أبولو سبكترا وجوبيتر وجلوبال بالهند في الفترة من 10 وحتى 15 نوفمبر المقبل.

كما يستضيف المستشفى البحري العام، الأستاذ الدكتور أحمد حلاوة، استشاري جراحة الكلى بجامعة شيفلد بإنجلترا في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، ويقوم خلال تلك الفترة بمناظرة حالات أورام الغدة الجار درقية لمرضى الفشل الكلوى المزمن.



وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التي ترغب فى العرض على الخبراء يوميًا عدا العطلات الرسمية.