أخبار مصر | "أمطار شديدة تصل لـ السيول".. الأرصاد الجوية تفجر مفاجآت بشأن الشتاء هذا العام.. وتكشف كواليس طقس اليوم ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار شديدة تصل لـ السيول".. الأرصاد الجوية تفجر مفاجآت بشأن الشتاء هذا العام.. وتكشف كواليس طقس اليوم ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أمطار شديدة، سيول، طوارئ في المحافظات"، هكذا أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الأرصاد الجوية، على الإجراءات المشددة التي اتخذتها الهيئة بشأن طقس الأيام المقبلة، بالتزامن مع بدء فصل الخريف، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة المحافظات استعدادا لطقس الخريف، وتطهير مخرات الأمطار.

الأرصاد الجوية: نعمل على مدار 24 ساعة ونتابع الخرائط أولًا بأول وأكد عبدالعال، أن هيئة الأرصاد تعمل على مدار الـ24 ساعة وتتابع الخرائط أولًا بأول، وفي حالة حدوث أي تقلبات مناخية وسوء حالة الطقس يتم إرسال إخطارات بها في الحالة ونوجه نصائح وتحذيرات للمواطنين عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة.

نتواصل مع المحافظين حالة حدوث أي طوارئ كما أشار إلى أن الهيئة تتواصل مع المحافظين حالة حدوث أي طوارئ وتتابع الخرائط لحظة بلحظة، موضحًا أنه في حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات لكي تأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بالمحافظة، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.

حالة الطقس اليوم في مصر ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

شبورة مائية شمال مصر وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يترواح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر: الصغرى العظمى القاهرة 22 34 شبين الكوم 22 34 طنطا 21 33 دمنهور 19 32 الإسكندرية 18 33 بلطيم 18 32 مطروح 19 31 السلوم 19 32 سيوة 20 33 بورسعيد 23 31 دمياط 23 30 الزقازيق 20 34 الاسماعيلية 19 34 السويس 21 33 العريش 20 30 Advertisements رفح 20 30 رأس سدر 22 34 نخل 15 32 نويبع 26 33 طابا 23 30 كاترين 15 28 الطور 22 33 شرم الشيخ 26 34 الغردقة 23 35 مرسى علم 25 32 الفيوم 22 34 بنى سويف 21 34 المنيا 18 35 أسيوط 19 35 سوهاج 20 35 قنا 21 36 الأقصر 21 38 أسوان 22 40 أبوسمبل 23 39 الوادى الجديد 18 37 شلاتين 26 35 ابو رماد 25 35 حلايب 27 32 رأس حدربة 27 31

رسالة مهمة للمواطنين بشأن أخبار الطقس ووجه رئيس الأرصاد الجوية، رسالة مهمة للمواطنين بتوخي الحذر من كثرة انتشار الشائعات بسبب الطقس، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي تطورات في الطقس تصدر الهيئة بيانات رسمية ويتم نشرها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة.

مفاجآت بشأن طقس الشتاء هذا العام "الشتاء هذا العام لم يشهد تغيرات كبيرة، والعالم كله يشهد تغيرات في الطقس وليس مصر فقط"، هكذا علق رئيس الأرصاد على التغيرات المناخية التي من المقرر أن تشهدها مصر خلال هذا العام، مؤكدًا أن المناطق الجبلية ستشهد سيول، والسواحل الشمالية والوجه البحري ستشهد أمطار شديدة.

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