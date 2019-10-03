أخبار مصر | "أمطار شديدة تصل لـ السيول".. الأرصاد الجوية تفجر مفاجآت بشأن الشتاء هذا العام.. وتكشف كواليس طقس اليوم ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار شديدة تصل لـ السيول".. الأرصاد الجوية تفجر مفاجآت بشأن الشتاء هذا العام.. وتكشف كواليس طقس اليوم ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"أمطار شديدة، سيول، طوارئ في المحافظات"، هكذا أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الأرصاد الجوية، على الإجراءات المشددة التي اتخذتها الهيئة بشأن طقس الأيام المقبلة، بالتزامن مع بدء فصل الخريف، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة المحافظات استعدادا لطقس الخريف، وتطهير مخرات الأمطار.
الأرصاد الجوية: نعمل على مدار 24 ساعة ونتابع الخرائط أولًا بأول
وأكد عبدالعال، أن هيئة الأرصاد تعمل على مدار الـ24 ساعة وتتابع الخرائط أولًا بأول، وفي حالة حدوث أي تقلبات مناخية وسوء حالة الطقس يتم إرسال إخطارات بها في الحالة ونوجه نصائح وتحذيرات للمواطنين عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة.
نتواصل مع المحافظين حالة حدوث أي طوارئ
كما أشار إلى أن الهيئة تتواصل مع المحافظين حالة حدوث أي طوارئ وتتابع الخرائط لحظة بلحظة، موضحًا أنه في حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات لكي تأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بالمحافظة، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.
حالة الطقس اليوم في مصر
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.
شبورة مائية شمال مصر
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يترواح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 34
شبين الكوم 22 34
طنطا 21 33
دمنهور 19 32
الإسكندرية 18 33
بلطيم 18 32
مطروح 19 31
السلوم 19 32
سيوة 20 33
بورسعيد 23 31
دمياط 23 30
الزقازيق 20 34
الاسماعيلية 19 34
السويس 21 33
العريش 20 30
رفح 20 30
رأس سدر 22 34
نخل 15 32
نويبع 26 33
طابا 23 30
كاترين 15 28
الطور 22 33
شرم الشيخ 26 34
الغردقة 23 35
مرسى علم 25 32
الفيوم 22 34
بنى سويف 21 34
المنيا 18 35
أسيوط 19 35
سوهاج 20 35
قنا 21 36
الأقصر 21 38
أسوان 22 40
أبوسمبل 23 39
الوادى الجديد 18 37
شلاتين 26 35
ابو رماد 25 35
حلايب 27 32
رأس حدربة 27 31
رسالة مهمة للمواطنين بشأن أخبار الطقس
ووجه رئيس الأرصاد الجوية، رسالة مهمة للمواطنين بتوخي الحذر من كثرة انتشار الشائعات بسبب الطقس، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي تطورات في الطقس تصدر الهيئة بيانات رسمية ويتم نشرها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة.
مفاجآت بشأن طقس الشتاء هذا العام
"الشتاء هذا العام لم يشهد تغيرات كبيرة، والعالم كله يشهد تغيرات في الطقس وليس مصر فقط"، هكذا علق رئيس الأرصاد على التغيرات المناخية التي من المقرر أن تشهدها مصر خلال هذا العام، مؤكدًا أن المناطق الجبلية ستشهد سيول، والسواحل الشمالية والوجه البحري ستشهد أمطار شديدة.