شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «العصار» مع سفير المجر بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع بيتر كيفيك، سفير دولة المجر بالقاهرة، تفعيل سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات المجرية في عدد من المجالات، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

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يأتي هذا اللقاء تفعيلاً لما تم مناقشته خلال اللقاء مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات، بحضور سفير دولة المجر، وممثلي (21) شركة مجرية، خلال الشهر الماضى، والذى أثمر عن تلاقي رغبة الطرفين في التعاون المشترك في العديد من المجالات مثل التعاون في مجال إنتاج الصلب، تصنيع معدات الميكنة الزراعية، إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تنفيذ وحدات تنقية مياه الشرب الصغيرة ومكوناتها، وحدات توليد الكهرباء الصغيرة، المعدات الطبية، أنظمة التأمين والأمن السيبراني، تصنيع طنابير عجل عربات النقل، وغيرها من المجالات.

أوضح السفير أنه تم التأكيد خلال منتدى الأعمال المصري- المجري على ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين، مشيرا إلى أنه يسعى إلى دعم الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوى وفعال في تعميق وتوطين الصناعة وبإعتبارها إحدى الكيانات الصناعية الهامة في الدولة والتى تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية ولها تعاون ناجح مع الشركات المجرية.

وأعرب عن رغبة بعض الشركات المجرية في التعاون مع شركات الإنتاج الحربي لتوطين صناعة أنظمة التحكم في المرور بالمدن وكذلك أنظمة تأمين الحدود والأمن السيبرانى. وخلال اللقاء، تم التأكيد على دعوة الشركات المجرية للحضور لمصر لإجراء تقديم عن إمكانياتها والإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، حيث تسعى وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع شركات مجرية جديدة من خلال دراسة ومناقشة أوجه التعاون المشتركة وتحديد سبل التعاون التي يمكن البدء بها بين الطرفين وبما يساهم في تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم الاقتصاديين المصرى والمجرى على حد سواء.