شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 8 عقود للمستفيدين من منظومة تقنين أراضي الدولة في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت محافظة أسيوط 8 عقود تقنين للمستفيدين من منظومة تقنين أراض أملاك الدولة في مراكز ديروط و القوصية ومنفلوط، في إطار جهود المحافظة لتفعيل منظومة التقنين والحفاظ على أراضي وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، أن العقود تضم 3 عقود زراعة و5 عقود مباني، وتم التسليم بعد استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون وإنهاء اجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع.

أكد «الطيبي» أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة موجهًا الشكر للقائمين على منظومة التقنين وطالبهم بمواصلة الجهود وتكثيف العمل لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين للحفاظ على أملاك الدولة، كما وجه الشكر للمواطنين على الاستجابة لمبادرة الدولة لاسترداد حق الشعب وسداد الرسوم المقررة لتقنين أوضاعهم بما يصب في الصالح العام.