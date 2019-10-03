شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تدعيم «سحارة مياه باب شرقي» وترحيل الخطوط المتعارضة بمحور المحمودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، بدء أعمال تدعيم «سحارة» ترعة مياه الشرب بمحطة باب شرقي، في إطار حماية مشروع محور المحمودية، الذي يشمل أيضًا ترحيل خطوط المياه المتعارضة بالمحور.

ويتضمن مشروع محور المحمودية إقامة محور مروري جديد، بطول ٢١.١ كيلو متر، ويسع من ٦ إلى ٨ حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم ترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير، بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.

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وقال جابر إنه سيتم صيانة «السحارة» عن طريق عمل فواصل وقميص خرساني من أجل حماية وتأمين الطريق من الهبوط، نتيجة أي تسريب ناتج عن جسم السحارة، فضلًا عن تحسين جودة المياه العكرة المغذية لمحطة شرقي.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ غرفة ربط خطين المياه العكرة قطر «١٠٠٠ و١٢٠٠ مم» المغذيين لمحطة النزهة مع خط المياه قطر «١٥٠٠مم»، ضمن أعمال تطوير محور المحمودية.

وكان المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قد أجرى جولة تفقدية، مساء أمس، لمتابعة عمليات إحلال وترحيل خطوط مياه الشرب المتعارضة ضمن مشروع تطوير محور ترعة المحمودية.

وشملت الجولة تفقد محطة النزهة للوقوف على إجراءات الصيانة الدورية لعنابر الديزل والطلمبات والمروقات، مشددا على المراقبة الدورية لجودة مياه الشرب.