شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات «الأطباء» تعلن مقار الاقتراع في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، عن المقار، التي تجرى بها انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة، والمقررة في الجمعة 11 أكتوبر 2019، وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة على موقعها الإليكتروني، الخميس، جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية، أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية، وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2018، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي، ونشرت تفاصيل المقار التي تجرى بها الانتخابات في المحافظات، وكذلك كيفية تصويت أعضاء الجمعية العمومية، وخطوات التعرف على النقابة الفرعية التابع لها العضو.

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وتجري الانتخابات في مقر النقابة الفرعية في 12 محافظة، منها القاهرة، والأقصر، ومرسي مطروح، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والاسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر، فيما تجري في نادي النقابة أو أتحاد المهن الطبية في محافظات الجيزة، وسوهاج، واسوان، والشرقية، والدقهلية، على ان تجرى في باقي المحافظات في مقرات غير تابعة للنقابة.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو لجنة الانتخابات، في تصريحات صحفية، إن الإعلان عن المقار سيتم نشره في جريدة قومية خلال يومين، مؤكدًا أن اللجنة حرصت في تحديدها للمقار على أن تكون أماكن انعقاد الانتخابات واسعة وتسع العدد المتوقع حضوره من الأطباء تيسيرًا على أعضاء الجمعية العمومية، حيث أن بعض المقار للنقابة في المحافظات عبارة عن شقة صغيرة يصعب إجراء الانتخابات بها.

وأضاف: «لكن المحافظات التي يوجد بها نادي أو مقر مناسب لإجراء الانتخابات وتسع العدد الذي سيحضر من الأطباء، تم تحديد هذه النوادي أو المقار لإجراء الانتخابات، وتم الحصول على كافة التصاريح الإدارية والأمنية الخاصة بإقامة الانتخابات في هذه المقار».