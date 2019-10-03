شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

جاء في نص البرقية: «يسرني أن أبعث إليكم وإلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، الذي قدم فيه رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن الوطن وذوداً عن حريته وكرامته».

أضاف رئيس الوزراء في البرقية: «إني أنتهز هذه المناسبة؛ لأسأل المولى عز وجل أن يحفظكم درعاً واقياً للوطن، ضد محاولات العبث بأمنه وسلامته، وحافظاً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية».