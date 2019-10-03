شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يهنئ السيسي بذكرى 6 أكتوبر: نُعاهدكم على أن نواصل بكم ومعكم العمل والعطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

Advertisements

وجاء في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد».

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في البرقية، أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها.. الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن؛ إيمانًا ويقينًا بأنهم أصحاب الحق، ليصنعوا أروع ملاحم البطولة والفداء، ويتوجوا كفاح شعب مصر العظيم بإعلاء شموخه وإرادته، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

وقال رئيس الوزراء في البرقية: «إننا يا سيادة الرئيس نُعاهدكم على أن نواصل بكم ومعكم العمل والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد، ونسأل المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بموفور ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام».