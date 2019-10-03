شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن منطقة المعمورة بالإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الخميس، قطع مياه الشرب عن منطقة المعمورة شرقي المدينة بدءً من الساعة الواحدة ظهر الجمعة، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.

وأشارت الشركة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى بدء أعمال المرحلة الأولى من التجديد والإحلال بخط المياه العكر المغذي لمحطة مياه المعمورة قطر «1500 مم».

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وأوضح البيان أن أعمال الإصلاح ستؤدي لتوقف محطة مياه المعمورة عن العمل بدءا من الواحدة ظهر الجمعة، لافتا إلى أنه سيتم فتح المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت الشركة، المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.

وعلى صعيد متصل، انتهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية من إصلاح كسر خط المياه قطر١٠٠٠ مم بالقرب من منطقة حجر النواتية، والذي تسبب في قطع المياه عن مناطق «باكوس وسموحة ومصطفي كامل والرمل».