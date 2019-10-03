«المتحدث العسكري» يعلن تواجد خبير هندي في جراحة العمود الفقري بالمركز الطبي العالمي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا، خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، في الفترة من 2 حتى 5 نوفمبر 2019. Advertisements جاء ذلك حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من الساعة 3 م حتى 5 م. للتواصل: رقم الخط الساخن 16221- الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg

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