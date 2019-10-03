شكرا لقرائتكم خبر عن «شبانة» يرد على اتهامات أمين صندوق الصحفيين: «أطلب تحويلها للنيابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذي بدأ مساء أمس وانتهى في ساعة مبكرة من صباح اليوم عدم التحقيق نهائيا وداخليا في المذكرة التي تقدم بها هشام يونس أمين الصندوق بالنقابة، وأصر على تحويلها للنيابة العامة مباشرة.

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وقال «شبانة»، إن أكاذيب أمين الصندوق أكبر عقاب لها تحويلها للنيابة.

كما طالب محمد شبانة تحويل المخالفات التي تقدم بها إلى مجلس نقابة الصحفيين ضد أمين الصندوق للنيابة العامة، مؤكدا أنها تندرج تحت بند المخالفات المالية، وهو ما أيده أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة بتحويل مخالفات أمين الصندوق للنيابة مع إضافة ما اكتشفه هو الآخر.

وأشار «شبانة» إلى أن مجلس النقابة أدان أمين الصندوق في تصرفاته واستخدامه الأساليب الملتوية للتغطية على أفعاله، كما قام المجلس بسحب كافة صلاحياته بالقروض والإعانات.