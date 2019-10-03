شكرا لقرائتكم خبر عن سحب القروض والإعانات من أمين صندوق الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة الصحفيين سحب القروض والإعانات من أمين الصندوق، هشام يونس، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمد يحيي، وعمرو بدر.

يأتى ذلك بعد المخالفات التي تكشفت والعراقيل التي أثرت على سير العمل وتعطيل مصالح الصحفيين.