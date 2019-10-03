شكرا لقرائتكم خبر عن سحب القروض والإعانات من أمين صندوق الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر مجلس نقابة الصحفيين سحب القروض والإعانات من أمين الصندوق، هشام يونس، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمد يحيي، وعمرو بدر.
يأتى ذلك بعد المخالفات التي تكشفت والعراقيل التي أثرت على سير العمل وتعطيل مصالح الصحفيين.
كانت هذه تفاصيل خبر سحب القروض والإعانات من أمين صندوق الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.