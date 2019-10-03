شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة، الخميس، توفير 5757 فرصة عمل للشباب المصري ذكورًا وإناثًا، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالقطاع الخاص من خلال النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، لمختلف المؤهلات، وذلك بعدد من المحافظات اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري.

Advertisements

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الوزارة تحرص من خلال الإدارة المختصة بعرض كافة الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص بصفة دورية حتى يتسنى للشباب الاطلاع على ما يناسبهم ودخول سوق العمل، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لخفض نسب البطالة والنهوض بالاقتصاد القومي.

وأضاف «سعفان» أن الوظائف المعلنة هذا الشهر تشمل فرص «مدير تسويق، أخصائي تسويق، أفراد أمن، عمال نظافة ،فنى إنتاج، سائقين، مندوبي مبيعات، عمال بوفيه، مشرفي أمن، فني ومشرف تبريد وتكييف، كاشير، موظفي استقبال، عمال خياطة ومكواة، وعمال جودة، مهندس إنتاج، كيميائي».

كما تشمل الفرص «عمال تعبئة، كبسون وتشطيب، مدير مطعم، ويتر، مشرف صالة، طباخ ومساعد طباخ، صيدلي، وأخصائي تجميل، مندوبي توصيل وموظفى خدمة عملاء، محاسب، أخصائي IT، فنيين لحام، دوكو، كهرباء، خراطة، برادة، تشطيبات اتوبيسات»، كما تشمل الفرص مزايا التأمين الاجتماعي، وبدلات وحوافز، ومزايا أخرى.

القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص