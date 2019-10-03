شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الصحفيين: مؤتمر صحفي للرد على أمين الصندوق وكشف مخالفاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للرد على مهاترات أمين الصندوق وكشف جميع مخالفاته المالية.

وقال «شبانة» إن يونس له أهداف مريبة وأجندة خاصة لصالح جهات غير معلومة، وإنه سيكشف كل شىء أمام الرأى العام، خاصة أن أمين الصندوق سبق تحويله للتحقيق بالنقابة بسبب زيارته للكيان الصهيونى.

وأضاف «شبانة» أنه سيثبت مخالفات يونس الذي يستخدم أموال النقابة لمصالح خاصة، حتى إن مشروبات ضيوفه يصرفها من النقابة في تصرف غير مسبوق.