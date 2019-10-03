شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان»: فحص هواتف المواطنين «يخالف القانون والدستور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يقدر «الوضع الخطير» الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت على مصر، مستعرضًا عددًا من الملاحظات التي شهدتها الأحداث الأخيرة، ومنتقدًا في الوقت نفسه تعرض مواطنين لـ«إجراءات أمنية تعسفية».

ناقش المجلس، خلال اجتماعه الشهري، برئاسة محمد فائق، الخميس، عددا من الملفات المتعلقة بإستراتيجية عمله وخطته التنفيذية للعام الجارى، وكذلك حالة حقوق الإنسان في البلاد.

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وأكد المجلس، في بيان، أن الأعضاء تطرقوا خلال الاجتماع للأحداث الأخيرة وتعرُّض مواطنين لـ«إجراءات أمنية تعسفية»، وتوقفوا في مداخلاتهم أمام «التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، ما يمثل عدواناً على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون».

وأشار البيان إلى أن «الظاهرة الثانية تمثلت في توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، بما يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية».

وأضاف البيان أن «العديد من الأعضاء أشاروا إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني بما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني، الأمر الذي اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية، بعضها يفتقر إلى المصداقية والمهنية، فضلا عن تحريضها السافر على الإرهاب وأعمال العنف».