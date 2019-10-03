شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى مهنئا وزير الدفاع بـ"نصر أكتوبر": حفظ الله القوات المسلحة درعا للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وجاء فى نص البرقية: "يسرنى أن أبعث إليكم وإلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، الذي قدم فيه رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن الوطن وذوداً عن حريته وكرامته.

وقال رئيس الوزراء فى البرقية: إنى أنتهز هذه المناسبة؛ لأسأل المولى عز وجل أن يحفظكم درعاً واقياً للوطن، ضد محاولات العبث بأمنه وسلامته، وحافظاً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية.

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