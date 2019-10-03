خبيران فى جراحة العظام وأمراض الكلى بالمستشفى البحرى العام والحلمية العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية الأستاذ الدكتور اناند ساداشيف كافى، استشارى جراحات العظام والعمود الفقرى بالمنظار بمستشفيات ابولو سبكترا وجوبيتر وجلوبال بالهند فى الفترة من 10 وحتى 15 نوفمبر القادم. كما يستضيف المستشفى البحرى العام الأستاذ الدكتور أحمد حلاوة استشارى جراحة الكلى بجامعة شيفلد بإنجلترا فى الفترة من 24 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم ويقوم خلال تلك الفترة بمناظرة حالات أورام الغدة الجاردرقية لمرضى الفشل الكلوى المزمن. Advertisements وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يومياً عدا العطلات الرسمية. كما يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير وإجراء حالات إستئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود ، فى الفترة من ( 2 - 5 ) نوفمبر 2019 . وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من الساعة ( 3 م - 5 م ).

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