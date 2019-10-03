شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وجاء فى نص البرقية: "يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهانى وأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، في البرقية، أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها .. الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن؛ إيماناً ويقينا بأنهم أصحاب الحق، ليصنعوا أروع ملاحم البطولة والفداء، ويتوجوا كفاح شعب مصر العظيم بإعلاء شموخه وإرادته، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

وأضاف رئيس الوزراء فى البرقية: "إننا يا سيادة الرئيس نُعاهدكم على أن نواصل بكم ومعكم العمل والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة فى ربوع البلاد، ونسأل المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بموفور ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام".

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