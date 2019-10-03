شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تستقبل السفير الهولندى فى القاهرة لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الموارد المائية والرى لورانس ويستهوف، سفير هولندا فى القاهرة، لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلية، وكذلك الإعداد لاجتماعات المجلس الاستشارى الهولندى المقرر عقده على هامش أسبوع القاهرة للمياه الشهر الحالى.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع القادم للمجلس استعراض المجلس منذ الاجتماع الماضى الذى عقد فى إبريل الماضى بمدينة لاهاى مع عرض ملخص عن نتائج الدراسات ومهام العمل التى قام بها عدد من الخبراء الهولنديين فى مصر.

وتضمنت المناقشات فى الاجتماع السابق دراسة حول تطوير نظم الصرف المغطى في مصر ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث نظم الصرف المغطي في العالم وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية وكذلك دراسة حول تحسين نوعية المياه فى شبكات المصارف بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها، وقد تمت تلك الدراسات بالتعاون مع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف.

Advertisements

وشملت الدراسات أيضا دراسة حول حماية وتطوير شواطئ بورسعيد في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وكذلك وضع شروط مرجعية لإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حيث تمت تلك الدراسات بالتعاون مع الهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

ونفذ المجلس عدد من الدراسات بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حول استراتيجية معالجة الصرف الصحى وكذلك معالجة والتخلص الآمن من الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحى ومشروع لنظام الإنذار المبكر من الأمطار فى مدينة الإسكندرية كمثال للتعامل مع الأمطار الغزيرة فى المدن والمناطق الحضرية.

كما تم عرض أهم نتائج مهمة فريق العمل من الحكومة الهولندية إلى مصر والتى تمت خلال الفترة من 2 أبريل وحتى 11 أبريل الحالى والتي كانت تهدف إلى وضع إطار عام لاستئناف برنامج التعاون الإنمائى للحكومة الهولندية فى مصر، بعد غياب لمدة 6 سنوات منذ عام 2013، مع تحديد أهم مجالات التعاون والمشروعات التي سيتم إدراجها فى البرنامج الانمائى الجديد والمقدم فى شكل منحة من الحكومة الهولندية، الذى سيستمر حتى عام 2022.

ويركز البرنامج الإنمائى الجديد على مشروعات إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائى.