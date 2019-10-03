شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بالمطار وإلغاء أخرى لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع رحلتين دولتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 386 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.

Advertisements

وأضافت المصادر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 510 المتجهة إلى الكويت لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.