شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 2.8 % زيادة فى أعداد المدرسين بالتعليم قبل الجامعى للعام 2017-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للمدرس الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذى اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولى بالدور الفعال للمدرس فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " شباب المعلمين مستقبل المهنة ".

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي أن أهم المؤشرات للتعليم قبل الجامعي 1.19 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي عـام 2017/2018 مقابـل 1.16مليون مدرس خـلال عــام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 2.8% من إجمالي عدد المدرسين ومليون مدرس بالتعليم العام عام 2017/2018 مقابل 992.8 ألف مدرس عام 2016/2017 و170.8 ألف مدرس بالتعليم الأزهري 2017/2018 مقابل 169.1 ألف مدرس عام 2016/2017 .

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،أن أهم المؤشرات للتعليم ما قبل الابتدائى 52.9 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 49.9 ألف مدرس بالتعليم العام، 3 آلاف بالتعليم الأزهرى) يقومون بالتدريس لعدد 1.4 مليون تلميذ (منهم 1.3 مليون بالتعليم العام ، 75 ألف بالتعليم الأزهري).

وذكرالجهارالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 512.9 ألف مدرس بالتعليم الابتدائي (منهم 435.9 ألف مدرس بالتعليم العام، 77 ألف مدرس بالتعليم الأزهرى ويقومون بالتدريس لعدد 12.5 مليون تلميذ (منهم 11.6 مليون تلميذ بالتعليم العام ، 910.6 ألف تلميذ بالتعليم الأزهرى ) .

وفيما يتعلق بالتعليم الإعدادي ،أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،عن أن 309 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي (منهم 263.3 ألف مدرس بالتعليم العام ، 45.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 5.2 مليون تلميذ (منهم 4.8 مليون تلميذ تعليم عام، 386.6 ألف تلميذ تعليم أزهري و150 ألف مدرس بالتعليم الثانوى منهم 106.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوي العام، 43.1 ألف مدرس بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 2.1 مليون تلميذ منهم 1.7 مليون تلميذ تعليم الثانوي عام ، 373.5 ألف تلميذ تعليم أزهرى و 149.8 ألف مدرس بالتعليم الثانوي ألفني يقومون بالتدريس لعدد 1.9 مليون تلميذ و 8.2 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعى لعدد 129 ألف تلميذ، و 9.8 آلاف مدرس يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 38.6 ألف تلميذ.،2.1 ألف مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لعدد 14.8 ألف تلميذ ازهري .

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وأوضح الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يتعلق بالتعليم العالي هناك 118.7 ألف عضو هيئة تدريس بالعـام الدراسى 2017/2018 يقومون بالتدريس لعدد 3 مليون طالب بالتعليــم العالي بمتوسط عضو هيئة تدريس / 25 طالب، مقابل 121 ألف عضو يقومون بالتدريس لعدد 3.03 مليون طالــب متوســط عضــو هيئــة تدريـس / 25 طالـب عام 2016 /2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.9% و94.2 ألف عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكوميـة وجامعة الأزهر يقومون بالتدريس لعدد 2.2 مليون طالب 9.8 آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصــــة يقومون بالتدريس لعدد 170.4 ألف طالب و 11.3 ألف عضو هيئة التدريس بالمعاهد العليا والأكاديميات يقومون بالتدريس لعدد 434.7 ألف طالب و 2.9 ألف عضو هيئـة تدريس بالمعاهـد ألفنية (فوق المتوسطة) الحـكومية والخـاصة يقومون بالتـدريس لعـدد 132.1 ألف طالـب و461 عضو هيئــة تدريس بالمعاهــد المتنوعة الخاصة يقومون بالتدريس لـ 35.8 ألف طالب .