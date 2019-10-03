شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكرم الطلبة المتميزين من مبادرة تدريب خريجى المدارس والمعاهد الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، مساء أمس، احتفالية تكريم الشركة المصرية للاتصالات WE للطلاب والخريجين المتميزين من المدارس والمعاهد الفنية والصناعية الذين أكملوا فترة تدريبهم الصيفية بالشركة في أنشطة وخدمات فنية يحتاجها سوق الاتصالات المصرى ضمن مبادرة "شباب WE"، الذى تم بناء علي بروتوكول تعاون مبرم عام 2018 بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جهة والشركة المصرية للاتصالات من جهة أخرى.

وتهدف مبادرة "شباب WE "إلى تدريب وتأهيل طلاب وخريجى المدارس والمعاهد الفنية والصناعية - يتم اختيارهم طبقًا لمعايير محددة – على الخدمات الفنية التي تقدمها الشركة ويحتاجها سوق العمل مثل تركيب وصيانة وإزالة أعطال كابلات الفايبر والنحاس وأعمال القوى والتكييف والإتاحة بهدف تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال الدكتور محمد مجاهد، فى كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هذا الاحتفال يأتي في وقت نتطلع فيه لتحقيق أفضل مستوى من القدرات والمهارات الفنية لجميع طلاب وخريجين التعليم الفني في جمهورية مصر العربية والذي نأمل إلى أن يسفر عن خريجين يلبون احتياجات سوق العمل ويتمتعون بمستوى مرتفع من المهارات التي تواكب التطورات التي يشهدها العالم.

وأضاف مجاهد أن برامج التدريب العملي التي تمت بالشركة المصرية للإتصالات تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والخريجين وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة من أجل تأهيلهم لسوق العمل، حيث التحقوا ببرنامج متكامل وضعته الشركة لهذا الهدف، حيث يقومون بالتدريب على تركيب وصيانة وإزالة الأعطال في كابلات الفايبر والنحاس وأعمال القوى والتكييف، وذلك من خلال مراكز الشركة المنتشرة في أرجاء الجمهورية.

وأشار مجاهد، إلى أن بروتوكول التعاون المبرم عام 2018 بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشركة المصرية للإتصالات استهدف تدريب 1000 طالب وخريج من التعليم الفني من تخصصات إليكترونيات وكهرباء وحاسبات.

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وأكد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أننا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عاكفون حاليًا على إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني عن طريق تحديث المناهج القائمة لتكون مبنية على اكتساب الجدارات المهنية بدًلا من التركيز على المعارف فقط، والتفاعل مع الصناعات المعنية في تصميم البرامج وتقييم مدى اكتساب الطلاب للجدارات.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE، إننا سعداء برعايتنا كشريك وطني في هذه المبادرة القومية للارتقاء بمنظومة التعليم الفني في مصر، والمساهمة في توفير شباب مؤهل وقادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولى، وتغيير الصورة النمطية لخريجي التعليم الفني والتأكيد على الدور الهام الذي تلعبه منظومة التعليم الفني في مواجهة العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تسليط الضوء على النماذج المتميزة من الخريجين وإلحاقهم بالشركات العاملة في المجال.

وأشاد حامد بما أظهره المتدربون من التزام وكفاءة خلال البرنامج التدريبي ومدى حرصهم وسرعة استجابتهم خاصة في ظل وجود معايير وأسس لقياس مؤشرات الأداء الخاصة بالمتدربين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة القائمين على هذه المبادرة وإنجاحها وخروجها بصورة مشرفة.

وتأتي رعاية المصرية للإتصالات لمبادرة "شباب WE" القومية، والتي تضمن 4 مراحل وهي مرحلة التحضير ومرحلة التقديم ومرحلة التدريب التفاعلي ومرحلة التدريب الميداني، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال سد الفجوة بين الجانب النظري للعملية التعليمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل بهدف توفير شباب مؤهل فنيًا وقادر على المنافسة عالميًا بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم الفني وإكساب الطالب المهارات اللازمة لسوق العمل.