شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفرق 10 درجات بين العظمى والصغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين على كافة أنحاء الجمهورية وذلك خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى استمرار الطقس لطيف فى بداية الليل مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر .

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وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على المواطنين توخى الحذر أثناء ارتداء الملابس، خاصة وأن هناك فرق أكثر من 10 درجات بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس المناسبة وعدم تشغيل المراوح، والاستعانة بغطاء أثناء الليل.

وأضاف شاهين أن الشبورة هى الظاهرة الجوية الوحيدة خلال هذه الفترة، مناشدا السائقين توخى الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعات الزائدة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، واتباع تعليمات المرور.