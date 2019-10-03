مفوضية حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع أعداد قتلى المظاهرات إلى 15 شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، عن ارتفاع قتلى المظاهرات إلى 15 شخصا، جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.
كانت مصادر من الشرطة ومصادر طبية قالت اليوم الخميس، إن 11 شخصا بينهم شرطى قتلوا في احتجاجات خلال الليل فى مدينتين بجنوب العراق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 18 منذ شابت أعمال العنف احتجاجات مناهضة للحكومة قبل يومين.
وأضافت المصادر أن سبعة محتجين وشرطيا قتلوا فى الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقى أربعة مصرعهم فى مدينة العمارة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، أعلن أمس فرض حظر التجول فى بغداد بدءً من فجر اليوم الخميس حتى إشعار آخر، بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات فى أحياء العاصمة بغداد.
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