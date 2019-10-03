شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أيمن محمد سليمان المدير التنفيذى الجديد لصندوق مصر السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إصدار مجلس إدارة صندوق مصر السيادى أمس برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غير تنفيذى، قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادى "صندوق مصر" لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم 3 أكتوبر 2019، ننشر السيرة الذاتية للمدير التنفيذى الجديد لصندوق تحيا مصر والتى كانت كالتالى.

شغل أيمن محمد سليمان الحاصل على درجتى الماجستير فى إدارة الأعمال الدولية والتمويل ودرجة البكالوريوس فى الاقتصاد مع تخصص ثانوى فى علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة جیمیناى ھولینج Gemini Holding، وهى شركة تستثمر فى عدة مجالات، كما عمل كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى لعدد كبير ومتنوع من الشركات، واكتسب خلال مسيرته المھنیة فى مجال بنوك الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار المباشر، خبرة واسعة فى شتى المجالات منها مختلف القطاعات فى الصناعات التحويلية والاتصالات وتطوير البرمجیات والتجارة الإلكترونية، وصناعة البناء والتطوير العقارى والصناعات الغذائية.

وترأس أيمن محمد سليمان ، قبل انضمامه إلى شركة جیمیناي، فریق التخطيط الاستراتيجى لشركة أوراسكوم تیلكوم القابضة (OTH)، حیث قاد عملية تطوير استراتيجية أعمال الشركة، بالإضافة إلى دوره فى عملية استحواذ المجموعة على شركة ویند الإيطالية للاتصالات فى عام ٢٠٠٥.

Advertisements

وعمل سليمان قبل انضمامه إلى أوراسكوم، فى مجال بنوك الاستثمار لمدة ست سنوات، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس المجموعة المالية ھیرمیس للاستثمارات المباشرة، وأتم خلال تلك المسيرة العديد من عمليات الاكتتاب العام وعمليات الاندماج والاستحواذ وخاصة فى قطاعات التشييد والقطاع المصرفى وقطاعات التصنيع المختلفة.

ومن أهم إنجازات أيمن محمد سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر وضع استراتيجية التوسع الدولى لشركة أوراسكوم للاتصالات فى عام ٢٠٠٣، ووضع خطة التطوير الاستراتيجى والمالى لشركة ويند الإيطالية لتعظيم قيمة الاستثمار وبيعها بعشرة أضعاف التكلفة ما بين ٢٠٠٥ و٢٠١١؛ وإعادة هيكلة إدارة شركة النيل للسكر منذ عام ٢٠٠٨ لتصبح من أكبر منتجى السكر فى مصر، فضلًا عن الحصول على أعلى معدل إنتاج للفدان فى تاريخ أفريقيا بشهادة معهد البحوث الزراعية فى عام ٢٠١٨، كذلك إعداد دراسة الجدوى وتأسيس أول شركة تمويل متناهى الصغر هادفة للربح فى مصر عام ٢٠٠٧.. والمساهمة فى إتمام عملية الدمج بين المجموعة المالية هيرميس وشركة التجارى الدولى للاستثمار المباشر (CIIC) عام ٢٠٠٢ لخلق أكبر بنك استثمار عربى فى الشرق الأوسط؛ بالإضافة إلى وضع استراتيجية وتأسيس أول بنك رقمى أوروبى لتمويل الشركات المتوسطة، وإدارة محفظة استثمارية متعددة المجالات من الصناعات الغذائية، الخدمات، الطاقة، التكنولوجيا، الخدمات البنكية، التعدين واستخراج الذهب والنحاس، والبنية التحتية للإنترنت والخدمات الإلكترونية لمدة ١٠ سنوات وزيادة قيمتها مع استخدام كل أدوات تأمين مخاطر تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية العالمية الملائمة لكل قطاع من قطاعات المحفظة.

يذكر أن النظام الأساسى للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعنى بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثلًا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.