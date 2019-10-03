شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا «تسمم الفسيخ» لـ43 حالة.. واحتجاز 14 بـ«العناية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في جامعة الإسكندرية، ارتفاع عدد الحالات المصابة بتسمم فسيخ إلى 43 حالة تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و55 عامًا، من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية والوقائية حيالهم من قبل أطباء متخصصين في مراكز السموم بالمستشفيات الجامعية.

وقالت «غانم» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، إن 14 حالة من بين المصابين محجوزون في العناية المركزة بعدما تم التعامل الطبي مع جميع الحالات فور وصولها إلى المركز بواسطة الأطباء المتخصصين، فيما تم خروج 11 حالة لتحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء تماما، مشيرة إلى أن 21 حالة حصلوا على الجرعات اللازمة.

وأشارت إلى أن المركز لديه مخزون استراتيجي آمن من أمصال التسمم بعدما تم تدبير 18 أمبولًا من وزارة الصحة والسكان موجودة حاليًا في المركز ما يكفي لعلاج حالات إضافية، مشيرة إلى أن الوضع آمن.