شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات من مجلس الصحفيين بشأن أزمة «التحرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن كامل تضامنه ودعمه للزملاء المعتصمين في جريدة التحرير. وحيا المجلس إصرار الزملاء وتمسكهم بحقوقهم القانونية ورفضهم لكل صور التعسف ومخالفة القانون التي اتبعتها إدارة الجريدة منذ بداية الأزمة. وأكد مجلس النقابة وهو يدعم اعتصام الزملاء ويرفض قرارات الفصل التعسفي التي صدرت من إدارة التحرير يؤكد على الآتي: Advertisements أولاً: يدعو مجلس النقابة كل الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير إلى الانضمام فوراً لاعتصام زملائهم باعتباره واجباً مهنياً ونقابياً ملزماً. ثانياً: إحالة الزميل أسامة خليل ناشر الصحيفة إلى لجنة التحقيق النقابية. ثالثاً: إنذار الزميل محمد فوزي رئيس التحرير باتخاذ الإجراءات التأديبية إذا انتهت المهلة دون حل الأزمة. رابعاً: منح إدارة الصحيفة وإدارة التحرير مهلة حتي الثلاثاء المقبل لحل كافة الأزمات والاستجابة لمطالب الزملاء المعتصميين. خامساً: قرر مجلس النقابة عقد اجتماع خاص بمقر جريدة التحرير، يوم الأربعاء المقبل، التالي لانتهاء المهلة، وذلك لتأكيد التضامن مع الزملاء والوقوف على ما وصل إليه الأمر واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.

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