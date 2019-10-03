شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني «للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي»، بشأن تقديم منحة لمصر بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع «معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبور رواش الخضراء». وللاطلاع على نص القرار:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.