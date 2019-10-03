شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعى حتى منتصف نوفمبر المقبل لسفر البابا للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن اجتماع الأربعاء الأسبوعى سوف يتوقف حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل، نظرًا لسفره إلى الخارج فى رحلة رعوية.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعى، الذى أقيم مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء، والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسة البابا:"سوف يتوقف اجتماع الأربعاء الأسبوعى لمنتصف الشهر القادم لسبب السفر ونعود فى نصف نوفمبر للاجتماع، وأرجو صلواتكم دائمًا."

كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد أشاد خلال الإجتماع الأسبوعى، بنصر أكتوبر 1973، منوهًا إلى أهمية أن يعرف الشباب تاريخ هذه الفترة المجيدة والتى سبقتها نكسة مؤلمة، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار والانكسار الذى سبقه كانا سببًا فى وحدة الشعب المصرى.