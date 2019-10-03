شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس حار شمالاً شديد الحرارة جنوباً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.