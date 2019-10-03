شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن تسجيل أفراد العائلة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديرية الشئون الصحية بأسوان، فى فتح الباب للمواطنين لتسجيل أفراد العائلة بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببطاقة الرقم القومى.

وتتم عملية التسجيل من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها , بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة.

ويتم فتح الملف العائلى له ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته ، وفيما يلى وحدات ومراكز تسجيل وفتح الملف العائلى.

وفيما يلى وحدات ومراكز تسجيل وفتح الملف العائلى:

أسوان : "الشلال - غرب سهيل - كلابشة - الكرور - غرب أسوان -كيما - المحمودية - المقلة - العلاقى - الكوبانية – أبو الريش قبلى – صحارى".

دراو : "نجع ونس - الجعافرة - الشيخ إبراهيم – الحربياب".

كوم أمبو : "سبيل مكى - منيحة - عزبة العرب - الإسماعيلية - حجازة - العتمور قبلى - العتمور المستجد - الكفور - جعفر الصادق - سلوا قبلى - رعاية طفل – الكاجوج".

نصر النوبة: "إبريم - قورته ثالث - العلاقي - وادى العرب - الدر وتنقالة - المالكى - الكرامة – عنيبة".

إدفو شرق: "المفالسة - المحاميد - اللديد - العوينية - الشراونة قبلى - النزل - الشيخ على".

إدفو غرب: "عمرو بن العاص - العوضلاب - النخل- المريناب - الرمادى بحرى – الوقادب - رعاية طفل ادفو - حاجر البلاليص - العكارمية - الرمادى قبلى – الغوالية - الرقيقين - حاجر أبو خليفة – الغنيمية".



إدفو شرق



إدفو غرب 2

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إدفو غرب_1



أسوان



الأوراق المطلوبة



التأمين الصحى الشامل



التأمين الصحى



تسجيل البيانات



جانب من استقبال المواطنين



دراو



طريقة التقدم



كوم أمبو