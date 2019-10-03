شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الانتخابات بتونس لـ"الخليج 365": استمرار حبس القروى يحرجنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات تونس نبيل بفون، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قرار محكمة الاستئناف الذى صدر الثلاثاء الماضى بعدم الإفراج عن المترشح للانتخابات التونسية نبيل القروى يضع الانتخابات التونسية فى موقف حرج، فقد أصبحت الهيئة أمام إشكالية كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، خاصة أنه فاز فى الجولة الأولى وتأهل للمشاركة فى الجولة الثانية التى ستبدأ فى 13 أكتوبر الجارى فى الداخل وأيام 11 و12و13 بالخارج، وقد انطلقت الحملة الدعائية للجولة الثانية اليوم.

وأكد بفون أن هذا الوضع لم يحدث من قبل أن يكون مرشح فائزا بالجولة الأولى ويظل محبوسا.

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وعن موقف الهيئة العليا المستقلة خلال الفترة القادمة تجاه القروى قال بفون فى تصريحاته، إن العملية الانتخابية لن تتعطل وسنسعى بالتعاون مع القضاء لمنح "القروى" فرصة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات من خلال لقاءات إعلامية وصحفية مثل ما المرشح قيس سعيد.

وعن مشاركة "القروى" فى المناظرة التليفزيونية مع قيس سعيد والتى لم يحظى بالمشاركة فيها خلال الجولة الانتخابية الأولى، قال بفون إن هذا الأمر لم يبت فيه حتى الآن والقرار يرجع للقضاء لكن الهيئة العليا ستبذل قصارى جهدها آملة أن يتم السماح للقروى بالمشاركة وإلا ستلغى المناظرة.

وكان القروي قد سجن في 23 أغسطس، قبيل الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية، ونجح فى الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 15.6 بالمئة بينما حصل قيس سعيد على 18.4 بالمائة من الأصوات.