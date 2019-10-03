شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محطات مرتبطة بمحاكمة هشام عشماوى و207 آخرين من تنظيم "بيت المقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، بعد مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى لجلسة 1 ديسمبر المقبل، وتوجد محطات هامة مرتبطة بالدعوى منها:

المحطة الأولى.. تحديد أولى الجلسات

بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين للجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 مارس 2015 لنظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

المحطة الثانية.. تلاوة أمر الإحالة

مع نظر أولى الجلسات تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك الدفاع بعرض أحراز وسماع الشهود والإطلاع على أوراق القضية.

المحطة الـ 3 .. فض أحراز القضية

فى 18 إبريل 2015 بدأت المحكمة فى فض أحراز القضية، وضمت الأحراز وجود ملابس عسكرية وأسلحة نارية وذخيرة، ومظروف بداخله 10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت فى عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطنى.

المحطة الـ 4.. أقوال الشهود

على مدار أكثر من عامين استمعت المحكمة لأقوال الشهود الوارد أسمائهم بأمر الإحالة وبلغ عددهم 834 شاهد إثبات، ومن أبرز الشهود اللواء محمد إبراهيم والذى جاء للإدلاء فى محاولة اغتياله بالقرب من منزله، والضابط محمد عبد الرحمن مجرى التحريات حول التنظيم.

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المحطة الـ5.. سماع مرافعة النيابة على مدار 6 جلسات

فى 4 مايو 2019 بدأت المحكمة سماع مرافعة النيابة العامة وتحدثت فيها النيابة عن تكوين التنظيم على يد المتهم توفيق فريج بائع العسل، وتحدثت بالتفصيل على وقائع تفجير مديرة أمن القاهرة وواقعة اغتيال الشهيد مبروك.

وتحدثت النيابة عن أدوار بعض المتهمين ولعل أبرزهم المتهمين من الأول وحتى العاشر والذين يعتبرون من قادة التنظيم ومنهم المتهم هشام عشماوى مسئول تدريب العناصر الإرهابية عسكريا، وفى نهاية المرافعة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

المحطة الـ 6 .. حجز الدعوى

فى 18 أغسطس 2019، حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 2 سبتمبر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وضبط المتهمين الهاربين.

المحطة الـ7.. إعادة فتح باب المرافعة

فى جلسة 2 سبتمبر تقدم دفاع المتهمين بمذكرة لاستكمال المرافعة وقررت المحكمة فتح باب المرافعة لمدة 3 أيام.

المحطة الـ 8.. حجز الدعوى للحكم للمرة الثانية

بعد إعادة فتح باب المرافعة نظرت المحكمة الدعوى خلال 3 جلسات متعاقبة، وعقب ذلك حجزت الدعوى لجلسة 2 أكتوبر 2019، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين والقبض على المتهمين الهاربين.

المحطة الـ 9.. مد أجل النطق بالحكم

فى جلسة 2 أكتوبر 2019، قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم فى الدعوى لتعذر حضور المتهمين ولاستكمال المداولة وحددت جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.